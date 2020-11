Naidoo singt über "WohnHaft" und leugnet Corona

Mannheim.Von Xavier Naidoo gibt es seit heute Nacht ein neues Lied auf Youtube, das auch über den kostenlosen Instant-Messaging-Dienst Telegram veröffentlicht wurde. In dem Lied "WohnHaft in Deutschland", das Naidoo zusammen mit dem Mannheimer "Speaker und Multiunternehmer" Dave Brych aufgenommen hat, geht es um die leeren Städte in der Corona-Zeit. Naidoo singt dabei Zeilen wie "bitte lenkt endlich ein". Das Lied leugnet allem Anschein nach die Pandemie.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020