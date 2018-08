Name mit Bestand

Anzeige

11 waagerecht: Manchmal haben kleine Dinge eine große Wirkung. 1679 bewilligt der Mannheimer Rat den Antrag eines Bürgers, der eine Brauwirtschaft betreiben will. Der Bürger darf, so heißt es in dem Beschluss, „einen Schildt zum Aichbaum“ an seinem Haus aufhängen. Es ist der Beginn der Geschichte der Eichbaumbrauerei. Eine Geschichte mit vielen Wendungen, Gastwirtschaft und Brauerei wechselten die Besitzer, zogen in der Innenstadt um (im Bild aus dem Jahr 1929 das Stammhaus in P 5), später ging’s für die Brauerei in die Käfertaler Straße, 2010 kaufte der Geschäftsführer Jochen Keilbach das Unternehmen. Geblieben ist in über 330 Jahren der Name Eichbaum, der auf den Gründer zurückgeht. Wie hieß der gebürtige Wallone mit Nachnamen? Gesucht ist das letzte Wort des Namens. bro/Bild: Marchivum