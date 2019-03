„Naomis Reise“: Heikler Mordprozess auf der Leinwand

Naomi, 20 Jahre, begleitet ihre Mutter aus Peru nach Berlin. Dort findet ein Mordprozess statt: Naomis Schwester war von ihrem deutschen Ehemann getötet worden. Das Justizdrama „Naomis Reise“ zeichnet die gerichtliche Aufklärung der Tötung einer Heiratsmigrantin genau und authentisch nach. Juristisch nüchtern wird der Fall aufgerollt, in dem es um Emotionen geht, um mögliche Motive, um Liebe und Hass – dem sich Naomi, vor allem aber ihre Mutter kaum gewachsen sehen. Der Streifen eröffnet die „Agenda 21“-Kinowoche, die vom 4. bis 10. April im Cinema Quadrat sieben Filme zeigt, die sich mit Fragen der Gesellschaft auseinandersetzen. Jeder wird von einer Diskussion begleitet. Für die Vorführung am Donnerstag, 4. April, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kino“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag um 14 Uhr benachrichtigt. red/lok

