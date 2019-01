Narren ehren Jutta Steinruck

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wird zum „Ritter des Blauen Zechers“ geschlagen. Dazu lädt der Karnevalverein „Club der Knöchelträger“ am Freitag, 25. Januar, 19 Uhr, zum „Galaabend des Blauen Zechers“ in das Leonardo-Hotel ein. Eingebettet in ein närrisches Programm erhält die SPD-Politikerin dann die Auszeichnung. Sie wird seit 1988 an besonders humorvolle, bodenständige Politiker vergeben. Damals hieß der „Club der Knöchelträger“ noch „Blaue Veilchen“, er kooperierte mit dem Karnevalverein „Fidele Zecher“ aus Ludwigshafen–Oggersheim – so entstand der Name der närrischen Auszeichnung, der trotz manchem Wandel beibehalten wurde. Im vergangenen Jahr war Hans-Ulrich Rülke, Fraktionschef der FDP im Stuttgarter Landtag, geehrt worden, zuvor der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach.

„Wir haben das Programm des Abends aber stark gestrafft, es deutlich kompakter gemacht“, verspricht Franz Barth, Präsident vom „Club der Knöchelträger“. Statt einem Menü gebe es auch ein kalt-warmes Büfett. Vorgesehen sind eine Sängerin, ein Gardetanz sowie Bütten von Barth und dem Heidelberger „Perkeo“ Thomas Barth. (Karten unter Tel. 06236/61761 oder per E-Mail: franzbarth@aol.com.

Viele Frauen neu im Vorstand

An der Spitze des „Clubs der Knöchelträger“ gab es allerdings starke Veränderungen. Zwar führt ihn weiter der als „Katastrophenprinz“ bekanntgewordene Franz Barth. Nach dem Rücktritt von Gerd Flanjak, der sowohl stellvertretender Vorsitzender als auch Senatspräsident war, sind nun aber zahlreiche Positionen neu besetzt. Vizepräsidentin und zweite Vorsitzende ist Karin Ubansky, weitere Vizepräsidentin Petra Wüste und ganz neu die auch in der Karnevalskommission engagierte Seckenheimer Bezirksbeirätin Sabine Stanke. Sie wünscht sich Barth, der im vergangenen Jahr 75 Jahre alt wurde, auch – mittelfristig – als seine Nachfolgerin. Als Senatspräsidentin fungiert nun die Modedesignerin Christiane Fuchs, ihre Vize ist neu Rita Saueressig. „Wir verjüngen uns, haben auch viele neue Mitglieder gewonnen“, freut sich Barth. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019