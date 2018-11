Narren wollen über die Planken

2019 rollt der Fasnachtszug – wie auf dem Bild 2013 – über die Planken. © Proßwitz

Der große gemeinsame Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen am Sonntag, 3. März, findet in diesem Jahr „hiwwe“ statt – und er soll trotz aller Bauarbeiten wieder durch die Planken führen. Über diesen Zugweg waren sich jetzt die Mitglieder der Karnevalskommission (KKM) einig. „Das ist besser als durch die kalte Fressgass“, erklärte Thomas Dörner, der Präsident der KKM, unter dem Beifall der Vertreter der Vereine bei der Mitgliederversammlung im Maritim.

„Die Planken-Baustelle ist zwar noch nicht komplett fertig, vor O 2, O 4 und O 6 wird man nicht stehen und zuschauen können, aber ich denke, das ist unproblematisch“, sagte Dörner. Auch der Fasnachtsmarkt finde, wie jedes Jahr, außer am Wasserturm und dem Paradeplatz entlang der Planken statt – wenn auch mit weniger Buden. „Beides gehört zusammen“, erklärte Dörner.

„Kälble“ als Neumitglied

Der Karnevalskommission als Dachorganisation der Mannheimer Fasnachter gehören 23 Vereine an. Neu aufgenommen wurden die Edinger „Kälble“, nach den „Grumbe“ aus Heddesheim der zweite Verein aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Turnusgemäß im Amt bestätigt wurden Vizepräsidentin Sabine Kowalski in ihrer zusätzlichen Aufgabe als Schriftführerin sowie die beiden Beisitzer, Rolf Braun („Pilwe“) und Horst Lederer („Schlappmäuler“).

Steuerberater Jürgen-Dieter Körnig bezeichnete die Finanzlage der Karnevalskommission als „nicht übermäßig rosig“. In Jahren, in denen der Fasnachtszug in Ludwigshafen stattfindet und daher der Zuschuss der Stadt Mannheim deutlich geringer ausfällt, deckt er nicht die entstehenden Kosten. So fallen allein 3600 Euro im Jahr an Hallenmiete für das Unterstellen der Wagen an.

Ausdrücklich gelobt wurden von KKM-Präsident Dörner der „Lallehaag“ und die „Löwenjäger“, weil sie bei der Ausrichtung ihres Ordensfests erstmals kooperieren. „Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, so Dörner: „Nur Vereine, die näher zusammenrücken, werden überleben“, erklärte er. „Die Fasnacht lebt und hat eine Zukunft, aber nur wenn die Vereine zusammenarbeiten und nicht gegeneinander“, so sein Appell. pwr

