Narren ziehen durch Quadrate

Mannheim.Bereits ein halbe Stunde vor dem Start standen tausende Menschen am Stadthaus und am Paradeplatz. Die Vorbereitungen und die Abnahme aller Wagen durch die Polizei liefen reibungslos: Der größte Fasnachtsumzug in der Metropolregion Rhein-Neckar in Mannheim läuft.

Start war am Quadrat M1, der Umzug schlängelt sich von dort durch die Kapuzinerplanen in Richtung Wasserturm hinauf und die Planken dann wieder hinunter in Richtung Paradeplatz.

Die Organisatoren erwarten insgesamt rund 300 000 Besucher. Mannheim veranstaltet die Schau mit Motivwagen und Fußgruppen erneut zusammen mit Ludwigshafen. Im Gegensatz zu Ludwigshafen, wo die städtische Tochter Lukom den Umzug organisiert, wird der Mannheimer Fasnachtszug allein ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Dafür zeichnen sich insbesondere Thomas Dörner und seine Vizepräsidentin Sabine Kowalski verantwortlich. Auch Narren aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und Heidelberg sind dabei.

In diesem Jahr steht der Umzug unter dem Motto: "Mir halte mit'm Umzug de Planke die Treue - zuletscht uff de alde un jetzt uff de neie!" Es verweist auf die Bauarbeiten auf den Planken. Die Karneval-Kommission-Mannheim bietet in diesem Jahr 99 Zugnummern auf.

Wer nicht persönlich nach Mannheim fahren kann, muss den Umzug dennoch nicht verpassen: Das Südwest 3-Fernsehen überträgt ihn von 14 Uhr bis 16 Uhr live aus den Quadraten. Der Umzug ist die einzige live aus Mannheim übertragene Großveranstaltung.

Für die Zuschauer zu Hause erläutert SWR-Kabinenreporterin Kerstin Bachtler die vorbeiziehenden Gruppen. Mit dabei sind als Experten aus Mannheim der Büttenredner Horst „Hotte“ Siegholt sowie Gregor Seelinger, der bis 2018 Präsident des Großen Rates der Dachorganisation der Ludwigshafener Karnevalsvereine war.