Nationale Wege gegen Steuertricks

Was kann die Politik gegen Steuertricks tun? Darüber spricht Richard Pitterle heute Abend um 19 Uhr bei der Linkspartei. Der Schwabe war bis 2017 steuerpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag und Mitglied des Sindelfinger Gemeinderats. In der Jungbuschhalle in der Werftstraße will er thematisieren, heißt es in einer Pressemittelung der Linkspartei, warum die Politik trotz zahlreicher Aufdeckungen wie in den „Panama-Papers“, „Luxemburgs-Leaks“ oder „Paradise-Papers“ nicht reagiere. Pitterle widerspreche der Ansicht, man könne nur weltweit gemeinsam handeln – er wolle auch nationale Wege aufzeigen. red/lok

