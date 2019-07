Nationaltheater befragt die Besucher

Noch bis Mai 2020 befragt das Nationaltheater (NTM) in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (ABWL), Public und Nonprofit Management von Professor Bernd Helmig an der Universität Mannheim seine Besucher. Die Befragung erfolgt in mehreren Wellen in einer Mischung aus qualitativen und quantitativen Erhebungsmethoden und startete bereits Ende Juni mit punktuellen Befragungen rund um die Vorstellungen aller Sparten und Spielstätten des Nationaltheaters.

Im Juli 2019 findet zudem eine breit angelegte Onlinebefragung statt, eine zweite Befragungswelle schließt sich im Herbst an. Ergänzt wird die Studie durch Interviews mit (Noch-)Nicht-Besuchern im Frühjahr des kommenden Jahres.

Ziel der Befragung, so heißt es in einer Mitteilung, sei es, die Besucher und (Noch-)Nicht-Besucher des Nationaltheaters besser zu verstehen und deren Zufriedenheit und Wünsche abzufragen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Vielfalt in Mannheims Stadtgesellschaft soll herausgefunden werden, wer genau das Nationaltheater Mannheim besucht und welche neuen Besuchergruppen identifiziert und für das Theater als Zuschauer in Zukunft gewonnen werden können.

Es sei an der Zeit, am NTM eine umfassende Besucherbefragung zu machen, gerade da die Generalsanierung mit ihrer Interimszeit bevorstehe, wie Intendant Marc Stefan Sickel in der Mitteilung zitiert wird: „Uns ist sehr wichtig, den Dialog mit unseren Zuschauern zu führen, ihre Bedürfnisse genau zu kennen und uns auch dadurch auf die Zukunft des Hauses vorzubereiten.“

Außerdem sei es natürlich ein Anliegen des Hauses, neue Zuschauer zu gewinnen. Professor Helmig, sieht in der Forschungskooperation mit dem Theater einen wichtigen Beitrag zur offenen Stadtgesellschaft in Mannheim. red

Info: Link zur Online-Befragung: www.soscisurvey.de/NTM2019/

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019