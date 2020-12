Mannheim.Das Nationaltheater Mannheim (NTM) ehrt Ludwig van Beethoven am Donnerstag, 17. Dezember, mit einem Konzert. Das NTM zeigt zum 250. Tauftag des Komponisten um 19.30 Uhr dessen 9. Sinfonie in einer Interpretation für Klavier zu vier Händen in der Version der Klavier-Virtuosen Kirill Zvegintsov und Leonhard Dering. Das Konzert ist unter morgenweb.de/kultur und nationaltheater-mannheim.de zu sehen

