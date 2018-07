Nationaltheater zeigt am Sonntag „Verräterisches Herz“

Anzeige

Es ist die Kraft subjektiver Empfindungen, innerster Gefühle und Ängste, die im Tanzstück „Verräterisches Herz“ am Nationaltheater wie ein Sturm tobt. Stephan Thoss lässt sich in seiner neuen Kreation von Edgar Allan Poes Erzählung inspirieren und erkundet geheimnisvolle Pfade zwischen Realität und Imagination. Für die Vorstellung am Sonntag, 22.Juli, 19 Uhr, im Schauspielhaus verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bereits heute zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan