Nationaltheaterorchester spielt bei „Schloss in Flammen“

Es soll Höhepunkt und Abschluss der Spielzeit für das Orchester des Nationaltheaters sowie sieben Solisten vom Opernensemble sein: „Schloss in Flammen“ am Samstag, 20. Juli, ab 20 Uhr im Ehrenhof des illuminierten Schlosses. Dabei erklingen unter Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy beliebte Ouvertüren und Arien, gekrönt von einem prachtvollen Musikfeuerwerk. Es moderiert Christian „Chako“ Habekost. Dafür verlosen wir dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schloss“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. Ansonsten sind Eintrittskarten zwischen 29,90 und 79,90 Euro (incl. aller Gebühren) bei allen Vorverkaufstellen, an der Kasse des Nationaltheaters und per Tel. 0621/168 01 50 erhältlich. Zudem gibt es für 23,90 Euro Picknickplätze. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019