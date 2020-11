Natur gegen den „Lockdown light“

Der Samstagnachmittag zeigt von seiner sonnigen Seite und zieht viele Familien und Paare an die frische Luft. Auch der Lockdown tut sein übriges; denn Freizeitmöglichkeiten sind aktuell begrenzt. Wer einen Parkplatz am Käfertaler Wald ergattern möchte, muss daher schnell sein. Viele, die in der Nähe wohnen, kommen meist zu Fuß oder mit dem Rad zum Karlstern.

Alisa Keller hat mit den

...