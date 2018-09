Naturschutz: Fledermäuse bekommen neue Höhlen

Die erste Höhle wurde auf dem Friedhof Gartenstadt angebracht. © Stadt

26 neue Sommer- und Überwinterungsquartiere bieten künftig streng geschützten Fledermäusen auf den Mannheimer Friedhöfen sichere Rückzugsorte.„Mit einer Gesamtfläche von rund 75 Hektar verstehen sich die Friedhöfe nicht nur als Beisetzungsorte für Verstorbene, sondern auch als grüne Orte mitten in der Stadt mit wichtiger ökologischer Funktion“, erklärte Bürgermeisterin Felicitas Kubala mit Blick auf das vielfältige Engagement der Friedhöfe in Sachen Naturschutz. Mit Hilfe eines Hubsteigers brachten städtische Mitarbeiter die erste Fledermaushöhle auf dem Friedhof Gartenstadt an. Neben zahlreichen anderen Tierarten sind dort auch Fledermäuse heimisch, wie der Experte Thomas Munzert vom Institut für Umweltstudien Weibel und Ness in einem Vortrag zu den nachtaktiven Flugakrobaten ausführte.

Die Friedhöfe bieten den Fledermäusen nun mit 26 Sommer- und Überwinterungsquartieren alternative Behausungen an. Diese speziellen Fledermaushöhlen wurden auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof Gartenstadt installiert. Die Kosten in Höhe von 2500 Euro wurden aus Spenden finanziert, heißt es in einer Mitteilung. has

