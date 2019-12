Nazan Kapan übernimmt Frauenhaus

Die langjährige Geschäftsführerin des Mannheimer Frauenhauses, Claudia Schöning-Kalender (Bild oben) verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Ihre Nachfolge übernimmt Nazan Kapan (Bild unten), SPD-Bezirksbeirätin für die Schwetzingerstadt und Oststadt. „Ich bin beeindruckt davon, wie meine Vorgängerin diese Einrichtung auf solide finanzielle Füße gestellt hat“, sagt Kapan, die seit dem 1. Oktober Geschäftsführerin ist.

Einsatz für Frauen in Not

Knapp 15 Jahre lang hat Schöning-Kalender in der Einrichtung für Frauen in Not gewirkt, sie kontinuierlich ausgebaut und so einem verlässlichen Zufluchtsort geschaffen, an dem Frauen und ihre Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, Schutz, Hilfe und Beratung erhalten. Zunächst ehrenamtlich dort tätig, übernahm Schöning-Kalender kurze Zeit nach ihrem Eintritt 2005 den Vereinsvorsitz des Mannheimer Frauenhauses, zu dem das Fraueninformationszentrum (FIZ) gehört. In der Beratungsstelle erhalten misshandelte Frauen Hilfe zum selbstbestimmten Leben und werden bei Trennung oder Scheidung beraten. Als Stadträtin und frauenpolitische Sprecherin der Mannheimer SPD setzt sich Schöning-Kalender dafür ein, Frauen ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen. lia (Bilder: SPD)

