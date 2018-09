Nazi-Zwerge im Schaufenster - "eine einzige Provokation"

Aufgebracht ist Hannelore Stein in die Innenstadt gefahren. Ihr Neffe hat ihr am Abend zuvor erzählt, was er im Schaufenster eines Kunstgeschäftes in der Kurfürstenpassage sehen musste: Gartenzwerge, die den Hitlergruß zeigen. „Das können nur Leute gewesen sein, die im Gegensatz zu mir die Nazi-Zeit nicht erlebt haben“, sagt die 83-Jährige. Sie stellte daraufhin den Inhaber zur Rede. „Den habe

...