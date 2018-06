Neben der Welt auch viel Müll entdeckt

Anzeige

Es ist später Vormittag in Mannheim - und später Nachmittag im Norden Thailands, wo die 29-Jährigen zur Zeit wohnen und arbeiten. Per Video-Anruf erzählen sie, dass ihre lange, aufregende Reise sie in Länder wie Vietnam, Kambodscha, Myanmar oder Japan führte. Und immer wieder vorbei an Massen von Plastikmüll. Nach einem Dreivierteljahr, auf Bali, standen Joy Richter und Lisa Zachmann vor der Frage: zurück nach Deutschland oder etwas Neues anfangen?

Seit sie im März 2017 mit „EcoYou“ gestartet sind, gibt es viel zu tun. Denn dazu gehört auch ein Blog, also ein Internetmagazin, auf dem Leser beispielsweise Tipps für ein möglichst plastikfreies Leben finden: mit Alternativen wie einer Bambuszahnbürste, mit Holzutensilien in der Küche oder über den Einkauf in Unverpackt-Läden. Das sind Geschäfte, in denen Kunden die Waren in mitgebrachte Behälter füllen können - gerade im März hat einer in der Schwetzingerstadt geöffnet.

Über einen Online-Shop schlagen Joy Richter und Lisa Zachmann den deutschsprachigen Internetnutzern außerdem nachhaltige Produkte wie Gemüsenetze oder Bambustrinkhalme vor. „Auch wenn der Plastikmüll in Deutschland nicht überall rumliegt wie hier in Asien, ist er ja trotzdem da“, sagt Lisa Zachmann.

Langfristig wollen die beiden Frauen mit dem Nachhaltigkeitsprojekt ihren Lebensunterhalt verdienen. Bislang haben sie vor allem mit Jobs, die sie auch von unterwegs erledigen können, die Reisekasse aufgebessert: beispielsweise als virtuelle Assistentin oder über Beiträge für andere Blogs.

„Es war immer mein Traum, auf Reisen zu gehen“, sagt Joy Richter. Sie arbeitete 2016 beim Jugendamt der Stadt Mannheim, als Lisa Zachmann gerade ihr Wirtschaftspsychologie-Studium beendete. Die Idee, gemeinsam nach Asien zu reisen, gefiel den beiden. Ihr Plan? „Lass uns einfach mal starten - und gucken, was passiert.“ Joy Richter sagte sich: „Wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie.“ Sie kündigte - und ging mit nach Asien, „um die Welt zu entdecken“.

Urlaub in Deutschland

In der Stadt Chiang Mai im Norden Thailands leben die beiden gerade in einem sogenannten Coworking und Coliving Space, an einem Platz, wo Reisende und digitale Nomaden für eine Weile ein Zimmer mieten und Arbeitsplätze nutzen können. Hier treffen sie auf andere, die unterwegs sind. Auf Menschen „aus aller Welt“. „Es ist eine tolle Gemeinschaft“, findet Joy Richter. Drei Wochen wollen sie nach aktuellem Stand dort noch bleiben. Auch ihre Art zu reisen, hat sich verändert, ist nachhaltiger geworden. „Wir bleiben jetzt länger an einem Ort. Dann können wir mehr erreichen“, sagt Lisa Zachmann. Natürlich wissen sie, dass auch der wachsende Tourismus Teil des Müllproblems ist.

Lisa Zachmann ist schon immer viel gereist, Familie und Freunde sind es gewöhnt, dass sie oft weg ist. Bei Joy Richter sind die Reaktionen in der Heimat unterschiedlich: Ihre Großeltern, sagt sie, verstehen nur schwer, was sie gerade macht. Auf Mannheimerisch zitiert sie ihren Opa, einen „Ur-Käfertaler“: „In Monnem und Woinem iss es doch ah schää. Do konn ma doch ah subba Urlaub mache.“ Der Großvater wird sich freuen: Sechs Wochen Urlaub in Deutschland stehen an.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018