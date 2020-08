Nebeneinkünfte von Nikolas Löbel

Der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) hat in der Legislaturperiode (seit November 2017) aus Nebentätigkeiten mindestens 54 000 Euro verdient. Dies geht aus einer Übersicht von abgeordnetenwatch.de hervor. Löbel gibt als „Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat“ an: Immosites Projektentwicklung GmbH (Geschäftsführender Gesellschafter), Löbel Projektmanagement GmbH (Geschäftsführender Gesellschafter), Nikolas Löbel pr.marketing.event (Beratung). Er nimmt zudem folgende „Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts“ wahr: Sparkasse Rhein Neckar Nord (Mitglied des Verwaltungsrates, Stufe 3: 7000 bis 15 000 Euro monatlich), Stadt Mannheim (Mitglied des Gemeinderates, Stufe 1: 1000 bis 3500 Euro monatlich). Die Mindesteinkünfte von Gökay Akbulut (Linke) lagen bei 21 000 Euro. stp

