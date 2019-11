Neckarpromenade: Bewohner nach erneutem Brand in Hochhaus besorgt

Josef Bayer wartet im Hausflur auf die Reparatur des Aufzugs. © Mack

Es ist kurz vor 15 Uhr, als Sabine und Mohamed Touier in ihr Hochhaus an der Neckarpromenade zurückkehren können. Wie überstürzt sie es rund zehn Stunden zuvor verlassen mussten, zeigen die Hausschuhe an ihren Füßen. „Erst mussten wir eineinhalb Stunden in der Kälte stehen“, berichtet Sabine Touier. Zum Glück sei für die rund 110 Bewohner des Hauses, die vor den Flammen fliehen mussten, dann

...