Neckarstadt erstrahlt in kreativem Licht

Mannheim.Schon bei den Neckarstädter Nächten, also dem ersten Abend der Lichtmeile ging die Post ab. Besucher aus nah und fern strömten durch den Stadtteil auf der Such nach dem Besonderen. Das wurde ihnen allen geboten, denn es war für jeden etwas dabei. Egal ob Rock, Folk, Electro oder Techno - jeder fand seinen Musikrichtung in einer der vielen Kneipen und Hinterhöfen, die an diesem Abend für das

...