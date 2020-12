Neckarvorland: Brücke gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Neckarvorlandbrücke im Jungbusch von diesem Samstag an bis zum 19. Dezember für den Verkehr gesperrt. Davon betroffen ist nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft auch die Buslinie 62, die in dieser Zeit wie folgt umgeleitet wird: Die Busse werden in Richtung Neckarspitze zwischen den Haltestellen Am Salzkai und Verlängerte Jungbuschstraße über die Hafen- und Rheinstraße sowie den Verbindungskanal fahren. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Station Landzungenstraße kann in dieser Richtung nicht bedient werden.

In Richtung Gerd-Dehof-Platz fahren die Busse zwischen den Haltestellen Verbindungskanal und Jungbuschschule über Rheinstraße und Hafenstraße. Die Stationen Popakademie kann hier nicht angefahren werden. red/imo

