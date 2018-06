Anzeige

Fremdsprachige Akzente lösen allgemein negative Reaktionen in uns aus – selbst wenn wir das nicht wollen: Das ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit der Mannheimer Sozialpsychologin Janin Rössel. Sie hatte das Thema in ihrer Dissertation behandelt. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, dass fremdsprachige Akzente spontan negative Reaktionen in uns auslösen. Dabei haben die meisten Menschen keineswegs die Absicht, sich von Vorurteilen leiten zu lassen. Für die Arbeit ist sie von der Lorenz-von-Stein-Gesellschaft für die beste sozialwissenschaftliche Dissertation an der Uni Mannheim ausgezeichnet worden.

Bisher dominierte in der Forschung die Sichtweise, dass fremdsprachige Akzente – je nachdem, wo wir die Herkunft verorten – in uns gruppenspezifische Stereotype auslösen: So gilt beispielsweise ein französischer Akzent als relativ beliebt, während russische oder türkische Akzente angeblich größere Vorbehalte in uns wecken. Rössel weist hingegen auf grundlegendere Reaktionen hin.

Alle Sprachen gleich

Für ihre Doktorarbeit hat sie Testpersonen unter anderem Aufnahmen in akzentfreiem Deutsch, sowie mit französischem, italienischem, türkischem und russischem Akzent vorgespielt: „Es zeigte sich, dass die spontanen Reaktionen auf einen fremdsprachigen Akzent im Vergleich zu akzentfreier Sprache stets ganz allgemein negativ sind. Das gilt für den beliebten französischen Akzent ebenso wie für die negativ konnotierten Akzente Russisch oder Türkisch“, erklärt Rössel. Die mit den Akzenten eventuell verbundenen Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen kämen demnach in der ersten spontanen Reaktion gar nicht zum Tragen, so die Psychologin.