„Nehmen leichte Entspannung wahr“

Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im November gesunken. Sie lag im abgelaufenen Monat bei 7,4 Prozent. Nach den Zahlen, die die Agentur für Arbeit am Dienstag bekannt gab, ging die Quote von 7,7 Prozent im Oktober um 0,3 Prozentpunkte zurück. Damit fällt die Kurve weiter ab, nachdem sie im April sprunghaft um einen Prozentpunkt auf 7,0 Prozent gestiegen war und bis auf 7,9 Prozent im September kletterte.

In absoluten Zahlen waren im November 12 888 Menschen in Mannheim arbeitslos gemeldet, 478 weniger als im Oktober. Deutlich weniger Personen waren vor einem Jahr ohne Arbeit. Im November 2019 waren der Agentur für Arbeit 9708 arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,7 Prozent entspricht.

Die Differenz zwischen Zugängen und Abgängen in Erwerbstätigkeit ist ausgeglichen. 875 Personen haben eine Tätigkeit begonnen, 874 sind in die Arbeitslosenstatistik der Behörde aufgenommen worden. Bei den Langzeitarbeitslosen meldet die Agentur für Arbeit für November einen Rückgang auf 4729 – im Oktober lag die Zahl noch bei 4749.

„Wir nehmen eine leichte Entspannung am Arbeitsmarkt wahr“, sagt Thomas Schulz, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Mannheim. Während sich manche Teilbereiche des Arbeitsmarktes positiv entwickeln würden, gebe es auch die klaren Verlierer des zweiten Lockdowns. „Dazu zählen der Freizeitbereich, die Gastronomie und Fitnessstudios“, so Schultz. tbö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020