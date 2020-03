Netze sollen den Haupteingang sichern

Bis Ostern will die Kunsthalle den wegen Schäden an der Fassade gesperrten Haupteingang am Friedrichsplatz wieder öffnen. Das sagte jetzt Direktor Johan Holten auf Anfrage. Bis dahin bleibt der Eingang in der Tattersallstraße, der nur für besondere Gruppen gedacht war, geöffnet. Auch über das Restaurant „Luxx“ ist der Zugang direkt ins Atrium möglich.

Ende Februar hatte sich durch Sturmschäden an der Rückseite des Neubaus, an einer für das Publikum nicht zugänglichen Stelle, eine der grauen Faserzementplatten gelöst und fiel herunter (wir berichteten). Daraus schloss die Kunsthalle, dass es zu, wie es hieß, „möglichen Beschädigungen“ an den Halterungen der Fassadenelemente gekommen sei. Zur Sicherheit wurde der Haupteingang mit Gittern versperrt und ein Gutachter beauftragt, die gesamte Fassade genau zu untersuchen.

Kunsthallendirektor Holten ging zunächst nur von „wenigen Tagen“ aus. Inzwischen steht fest, dass die gesamte Aufhängung der Platten geprüft werden muss und daher die Ausarbeitung des Gutachtens noch länger dauert. „Wir sprechen von über zehn Wochen“, so Holten. Erst dann stehe fest, was die Ursache des Schadens ist und wie die Fassade dauerhaft gesichert werden kann.

Metallgewebe nicht betroffen

Provisorisch wolle man am Haupteingang Netze anbringen, was aber vermutlich bis Anfang April dauere, weil die in der nötigen Größe nicht gleich lieferbar gewesen seien. Bis dahin muss der Eingang am Friedrichsplatz aber gesperrt bleiben, weil hier die Faserzementplatten über dem Eingang hängen, ohne dass sie von dem bronzenen Metallgewebe abgedeckt sind.

Nicht betroffen von den Sturmschäden ist das aufwendige, in verschiedenen Bronzetönen schimmernde Metallgewebe, das die Fassade im Abstand von 1,10 Metern komplett umhüllt und anfangs in der Bürgerschaft sehr umstritten war. Das filigrane Netz aus Drähten und Rohren, auch „Mesh“ genannt, ist an der Dachkante und einer Bodenverankerung festgezurrt. Es sei weiter „stabil und fest“, hieß es. Hinter dem Metallgewebe befinden sich die Faserzementplatten, von denen sich eine als zu locker erwiesen hat, und darunter die Wärmedämmung sowie die Betonwände.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020