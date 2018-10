Netzwerkarbeit vor Neustart: Stadt möchte Quartiermanagement beleben

Am 23. Oktober sollen die Politiker dann über den Vorschlag abstimmen. Neuer Vorsitzender des Trägervereins und Nachfolger von Hermann Genz wird der Leiter der strategischen Steuerung im Rathaus, Christian Hübel.

Außerdem wird der Trägerverein dem OB-Dezernat unterstellt. Im Rathaus reagiert man damit auf ein Fachgutachten zum Thema, das Defizite im bisherigen Vorgehen ausmacht. So sei die Gründung des Vereins zwar „sinnvoll und richtig“ gewesen, um Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf voranzubringen. Allerdings habe der bisher zuständige Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt „nur eingeschränkt“ themenübergreifend agiert“. Um städtebauliche Defizite zu beheben, habe es an Ressourcen gefehlt, kritisierten die Gutachter. Wer ganzheitlich vorgehen wolle, dürfe sich nicht nur auf ein Handlungsfeld beschränken. Das sei wichtig für die gesamte Stadtentwicklung, betont OB-Sprecher Ralf Walther, dass die Stadt damit auf den Erfahrungen der Lokalen Stadterneuerung (LOS) aufbauen wolle.

Zur Erinnerung: Nach jahrelangem Hin und Her und Gerangel um Machtansprüche erhielt das Mannheimer Quartiermanagement 2011 einen neuen, einheitlichen Trägerverein. Darauf hatten sich Sozialverbände (Awo, Caritas, Diakonie, Paritätischer), die Wohnungsbaugesellschaft GBG und die Stadt geeinigt. Möglich wurde der Kompromiss nachdem sich Oberbürgermeister Peter Kurz zu Änderungen an der Satzung bereiterklärt hatte. Demnach sollte die Stadt zwar den (zunächst für sich allein beanspruchten) Vorsitz übernehmen. Der Vorstand insgesamt aber aus drei Mitgliedern bestehen, die Entscheidungen sollten mehrheitlich getroffen werden. Der Gemeinderat beschloss, dass Stadt und GBG rund 400 000 Euro für die Personalkosten bereitstellen. Wer von den Partnern aus der Freien Wohlfahrtspflege für den Rest (etwa 85 000 Euro) aufkommen sollte, wurde nicht sichergestellt. Stattdessen kritisierten Mitglieder bei der Vergabe der Gelder außen vor zu bleiben und zogen sich zurück.

Das Gerangel hinter den Kulissen traf die Quartiere in schwieriger Zeit: Vor allem der Zuzug osteuropäischer Menschen stellte die Akteure vor enorme Herausforderungen. Doch statt Kräfte zu bündeln und an einem Strang zu ziehen, um die Netzwerkarbeit zu sichern, herrschte gegenseitiges Misstrauen. Caritas und Diakonie schlugen mit dem Einstieg in das Bundespilotprojekt „Kirche findet Stadt“ einen anderen Weg im Bereich der sozialen Stadtentwicklung ein, Caritasverband und GBG gründeten schließlich eigene Quartierbüros im Schönau, Wohlgelegen und zuletzt auf der Rheinau. Derweil kämpften die Manager in den Quartieren mit schrumpfenden Fördergeldern bei gleichzeitig anwachsenden Aufgaben.

Hoffen auf Belebung

Nun also ein neuer Vorstoß: In einer fachbereichsübergreifenden Lenkungsgruppe, die regelmäßig tagt, sollen künftig Informationen im Rathaus ausgetauscht und Maßnahmen angeschoben werden. „Wir hoffen auf eine Belebung des Vereins mit regelmäßigen Treffen“, begrüßt Sigrid Kemptner vom Caritasverband die Verlagerung ins OB-Dezernat. Auf Augenhöhe mit den Freien Trägern gelte es, die gut funktionierende Netzwerksarbeit an der Basis und die bestehenden Kooperationen zum Wohl der Stadt weiter zu entwickeln. „Hierdurch wäre eine stärkere Bindung an die städtischen Strukturen gewährleistet und gleichzeitig ein Gegenpol zu eventuellen kommunalen Eigeninteressen gegeben“, betont Helmut Bühler von der Diakonie. Insgesamt, so Bühler weiter, sollte dann aber auch jedoch über eine personelle Verstärkung des Quartierbüros nachgedacht werden.

