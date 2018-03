Netzwerker mit großem Herzen

Anzeige

Mannheim.Mit einem Lächeln auf den Lippen ist er eingeschlafen – zur Sterbestunde Christi, zu der er als tief gläubiger, engagierter Katholik sonst oft gebetet hat: Hans-Joachim Adler. Mit erst 72 Jahren ist nun der Ehrenpräsident des Marketingclubs Rhein-Neckar, sportlich und sozial vielfältig engagierter großer Menschen- und Tierfreund, überraschend gestorben.

Erst vor wenigen Tagen hatte er seine Tochter, die wie er eine starke soziale Ader hat und gerade Erdbebenopfern in Nepals Bergdörfern half, vom Flughafen abgeholt. Beim Feuerio feierte er an Fasnacht mit, nahm noch am Prinzenfrühstück teil. In St. Peter- und Paul hielt er Wortgottesdienste. Im Sommer wollte er unbedingt wieder auf seinem geliebten Bodensee mit dem Motorboot fahren, zu Touren mit seiner Harley starten. Doch jetzt musste er die letzte Reise antreten.

Sozial und kulturell engagiert

20 Jahre hatte der Betriebswirt die Kommunikation für technische Seriengüter bei BBC (heute ABB) verantwortet, dann weitere 20 Jahre als Geschäftsführer die Arbeitsgemeinschaft „Die moderne Küche“ (AMK) geleitet. Adler war es, der diesen Verband der Küchenmöbelindustrie nicht nur kräftig aufmöbelte, sondern auch erreichte, dass er von Darmstadt nach Mannheim umgesiedelt wurde. Im März 2008 trat er in den Ruhestand. Die Veranstaltung im Rittersaal des Schlosses glich einem Staatsakt, so viele Prominente kamen zu ihm – dabei mag „Hajo“ es locker, zog trotz festlichem Rahmen gleich die Jacke der Lederkombi an, die man ihm schenkte.