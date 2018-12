Neubau als Massen-Magnet

Manchmal wirken Ministerworte ja übertrieben. Aber nicht am 1. Juni 2018. „Ein unglaublicher Anblick, ein großartiger, erhebender Moment“, fängt Kunst- und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ihre Rede zur Eröffnung der Kunsthalle an und schaut sich im vollbesetzten, monumentalen, 22 Meter hohen Atrium des Neubaus um. Der wirklich „unglaubliche Anblick“ bietet sich in dem Moment aber vor dem Gebäude: Da stehen mehrere Hundert Menschen, die nicht mehr eingelassen werden, geduldig in einer Warteschlange, die bis ums Eck in die Tattersallstraße reicht.

Zuletzt bei den „Körperwelten“ 1998 und 2010/11 bei den „Staufern“ erlebte Mannheim Warteschlangen vor Kultureinrichtungen. Doch bei der Kunsthalle kann man die große Spannung, die Vorfreude richtig spüren. Statt um 18 Uhr, wie geplant, öffnen sich die Tore an diesem Abend bereits sechs Minuten früher – denn plötzlich ist die wartende Menge ganz enorm angeschwollen.

Lange Warteschlange

Der Neubau erweist sich wirklich als „Quelle für Bürgerstolz“, wie Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Rede sagt. Er bietet eine Nutzfläche von 13 000 Quadratmetern – was knapp zwei Fußballfeldern gleichkommt. Das Haus sei „ein Geschenk für uns alle“. Ermöglicht haben das Projekt SAP-Mitgründer Hans-Werner Hector und seine Frau mit einer Spende von 50 Millionen Euro. Die Stadt, das Land und weitere Stifter haben den Rest der Bausumme von 68,3 Millionen Euro aufgebracht.

Das Budget wird eingehalten – der Zeitplan nicht ganz. Bei der ersten Eröffnung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2017 geht es nur ums nackte Gebäude, die Kunst wird erst später eingeräumt. Doch das ist am Eröffnungswochenende vergessen. Entstanden sei „einer der überzeugendsten Museumsbauten weltweit“, fordert Kurz die Mannheimer auf, „in den nächsten Tagen zu kommen und sich begeistern zu lassen“.

Und das tun sie. Am ersten Abend muss das gerade eröffnete Haus mehrfach aus Sicherheitsgründen wieder geschlossen werden, so groß ist der Andrang. Das Eröffnungswochenende über werden, bei freiem Eintritt, 32 000 Besucher gezählt, und ihre Reaktionen fallen überwiegend positiv, teils sogar euphorisch aus. Trotz herrlichem Sommerwetter ist der Friedrichsplatz Ausflugsziel Nummer 1. Vor dem Neubau werden die Stellplätze für die Fahrräder knapp, innen sind oft zeitgleich über tausend Menschen im Haus – quer durch die Generationen.

Das setzt sich weiter fort. Auch am ersten „MVV-Kunstabend“ im Juni, der immer am ersten Mittwochabend des Monats freien Eintritt bietet, bildet sich vor und in der Kunsthalle eine Warteschlange. 3250 Menschen sind es, die in den vier Stunden diese Chance nutzen. Insgesamt werden in der Eröffnungsausstellung zu Jeff Wall in drei Monaten über 90 000 Besucher registriert. „Das Haus soll vibrieren“ – das, was sich Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz im Interview in der viel beachteten „MM“-Sonderbeilage zur Eröffnung der Kunsthalle wünscht, tritt also tatsächlich ein. Beim „MM“-Bürgerbarometer im November antwortet mehr als ein Viertel der Mannheimer, dass sie den Neubau schon besucht haben.

Nicht nur die Kunsthalle lockt 2018 tausende von Besuchern an – auch zwei andere neue Kultureinrichtungen erweisen sich sofort als Magnet: das Marchivum und der Jazzclub „Ella & Louis“.

Nationales Projekt

Über 13 000 Besucher strömen im März zum „Tag der offenen Tür“ ins Marchivum. Sie sind neugierig, was in zwei Jahren hinter teils mehr als zwei Meter dicken Mauern passiert ist: Für 18,4 Millionen Euro hat sich der Ochsenpferchbunker, einst Mannheims größter Hochbunker, dank Architekt Peter Schmucker zum „Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung“ gewandelt. Es gilt als „einzigartiges Beispiel, wie man ein geschichtlich belastetes Denkmal zu einem lebendigen Ort der Kultur machen kann, mit Strahlkraft für ganz Deutschland“, lobt Markus Eltges vom Bundesamt für Bauwesen, denn der Bund hat es als „Nationales Projekt des Städtebaus“ eingestuft.

Und noch eine Kultureinrichtung wird neu geschaffen und kommt sofort prima an: Im September eröffnet Jazzmusiker Thomas Siffling im früheren, lange verwaisten Rosengartenkeller den neuen Jazz-Club „Ella & Louis“. Mehrfach meldet er seither ausverkaufte Konzerte, und der „MM“ etabliert hier die neue Reihe „Jazz im Quadrat hautnah“, die jungen Musikern ein Podium bietet.

