Neubau im Jungbusch als Trinkertreff geplant

Hier in der Akademiestraße an der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke soll ein Aufenthaltsraum für die Trinkerszene entstehen. Das Gelände gehört der Stadt, bauen soll die GBG. © Blüthner

Die Suche hat lange gedauert, doch jetzt soll es nach dem Willen der Stadtverwaltung möglichst schnell gehen: Der geplante Aufenthaltsraum für Alkoholiker soll in die Akademiestraße in den Jungbusch kommen, noch in diesem Monat könnten alle Entscheidungen fallen. Wenn alles klappt wie geplant, dann könnte die Einrichtung im Sommer des kommenden Jahres öffnen.

Als Erstes muss heute der

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4116 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.06.2018