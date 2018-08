Neubau von Büros

Mit dem ersten Spatenstich haben die Investoren Willi Kuntz und Klaus Dörner den Startschuss für den neuen Gebäudekomplex „Elysium“ in der Mannheimer Eastside gegeben. Die Architekten der Karlsruher Vollack-Gruppe wollen nach eigener Aussage eine außergewöhnliche L-förmige Architektur schaffen. Nach der Fertigstellung, die für Herbst 2019 geplant ist, stehen etwa 5000 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung. Geschaffen werden darüber hinaus Parkmöglichkeiten im Innenhof des Elysiums sowie eine Zufahrt zur Tiefgagrage und überdachte Fahrradstellplätze.

Das Angebot richte sich an anspruchsvolle Mieter, betonen die Entwickler. Kernstück der technischen Gebäudeausstattung sei ein Eisspeicher, der in Verbindung mit der Photovoltaikanlage die Energie für Heizung und Kühlung fast autark erwirtschaften könne. Nahezu 100 Prozent der Heiz- und Kühlleistung würden aus regenerativen Energien gewonnen. Die Büroräume sollen dem Bedarf des Mieters angepasst sein. Somit seien die Räume sowohl für große als auch kleine Unternehmen geeignet.

Das Eastsite gelte als einer der repräsentativsten Standorte in der Quadratstadt, heißt es. Hauptbahnhof, Autobahn und City-Airport befinden sich in der Nähe. has

