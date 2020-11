Neue Allgemeinverfügung: Maskenpflicht wird ausgeweitet

Die Stadt Mannheim hat ihre Allgemeinverfügung an die in Baden-Württemberg ab Dienstag, 1. Dezember, geltende Verschärfung der Corona-Verordnung angepasst. Folgende Regelungen gelten ab dem 1. Dezember: Die Maskenpflicht im Freien für den Fußgängerverkehr an ausgewählten Straßen und Plätzen im Innenstadtbereich gilt montags bis samstags von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Unverändert bleibt die Maskenpflicht in Warteschlangen im gesamten Stadtgebiet. Auch das Alkoholverkaufsverbot am Wochenende ab 22 Uhr bleibt bestehen. Neu sind folgende Punkte: „Die Erweiterung des räumlichen Geltungsbereichs um den verkehrsberuhigten Bereich G 2 / H 2, die Gehwege des Kaiserrings zwischen Planken und Willy-Brand-Platz, der gesamte Bereich der Fußgängerzone am Hauptbahnhof inklusive der Fahrradabstellplätze und dem Taxiplatz sowie die Fußgängerquerung zwischen Wasserturm und Planken und der Pausen-Aufenthaltsbereich für Schüler an der Werner-von-Siemens-Schule und Carl-Benz-Schule.

Eine Ausnahme von der Maskenpflicht in diesen Bereichen gilt nur für den oder diejenige, die dort etwas essen oder trinken. Und das „nicht im Gehen, sondern stationär unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern.“ Das Absetzen der Maske zum Rauch ist dort nicht erlaubt. Das Absetzen der Maske in der Warteschlange, um etwa zu essen ist demnach nicht erlaubt. Die neue Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 31. Januar 2021 und ist an die 7-Tages-Inzidenz gekoppelt.

