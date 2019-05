Neue Ansätze für Therapie gegen Angst

An mehreren Stellen im Gehirn entstehen Erinnerungen – auch für Ängste. © dpa

Ein internationales Forscherteam hat nachgewiesen, dass Erinnerungen auch in der Hirnregion Hypothalamus abgebildet werden können. Bisher war man davon ausgegangen, dass Erinnerungen ausschließlich im Hippocampus entstehen und später im Cortex gespeichert werden. Mit der Entdeckung, an der auch Valery Grinevich, Leiter der Abteilung für Neuropeptidforschung in der Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim mitgearbeitet hat, können möglicherweise neue Therapieansätze für Menschen mit allgemeinen Angstzuständen entwickelt werden – insbesondere für Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen.

Botenstoffe lösen Gefühle aus

Im Gehirn werden Erinnerungen durch Zell-Ensembles organisiert, sogenannte Engramme. Es handelt sich um ganz bestimmte Konstellationen interagierender Zellen. Mit einer eigens entwickelten Methode schaffte es das Team, die Zelltypen im Hypothalamus zu markieren, die Oxytocin enthalten. Dieser Botenstoff steuert verschiedene emotionale Gehirnfunktionen – einschließlich der Angst. So entdeckten sie, dass die Engramme tatsächlich in den hypothalamischen Schaltkreisen des Gehirns gebildet und erhalten werden können. Werden sie gestört, beeinflusst das die Angsterinnerungen drastisch.

Gezielt gesteuert

In Versuchen mit Ratten konnten die markierten Zellen gezielt aktiviert oder stummgeschalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung des ZI. Wurden sie aktiviert, bewegten sich die Tiere, obwohl sie eigentlich gelernt hatten, sich in einer gefährlichen Umgebung nicht zu bewegen. Sobald sie deaktiviert wurden, kehrte die Angst zurück und die Tiere verharrten regungslos.

„Auf diese Weise konnten wir zeigen, dass die markierten Zellen das Wissen über die Angst enthalten“, sagt ZI-Forscher Valery Grinevich. Die Entdeckung gilt als vielversprechend und ermöglicht neue Studien, um die Engramme des Gedächtnisses in verschiedenen Hirnregionen zu untersuchen. Dadurch könnte es möglich werden, neue Strategien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen zu entwickeln. red/lok

