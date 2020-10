Neue Bänke und Tische für sonnige Lernpausen

Wer hart arbeitet, hat sich eine Pause verdient – idealerweise in ansprechendem Ambiente. Zwar kann die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) mit innovativen Studiengängen aufwarten, doch in Sachen Hofgestaltung ging es bislang eher zweckdienlich zu. So beschreibt es die Hochschule in einer Pressemitteilung.

Demnach hat diesen Missstand nun die Baumarktkette Hornbach behoben und Möbel für den Außenbereich der Hochschule gespendet. Als eine der größten Baumarktketten Deutschlands ist Hornbach auch ein Partnerunternehmen der HdWM. Die Möbel für den Außenbereich stammen aus dem Sortiment der umliegenden Märkte in Ludwigshafen und Bornheim, die gerne bereit waren, die Hochschule zu unterstützen.

Perizat Daglioglu, Präsidentin der Hochschule der Wirtschaft für Management, ist dankbar über die ungewöhnliche Auslegung der Partnerschaft: „Normalerweise stellen die Partnerunternehmen den Praxisbezug im Studium sicher. Dass sich Hornbach nun auch über die Verschönerung unseres Hofes für unsere Studierende einsetzt, freut mich wirklich sehr“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. In die Jahre gekommene Bänke und Tische gehören zum Glück jetzt der Vergangenheit an. Wetterfest und ansprechend laden die neuen Außenmöbel dazu ein, in den Lernpausen die Herbstsonne zu genießen. Ins Rollen gekommen ist die Spende laut HdWM in der Zusammenarbeit zwischen Hornbach-Personalreferentin Elena Sachse und Mareike Martini vom HdWM-Career-Service.

Geschäftsführer verabschiedet

„Hornbach und die HdWM pflegen eine sehr enge Zusammenarbeit,“ erläutert Sachse. „Bei einem Treffen auf dem HdWM-Campus fiel das Gespräch auf den Außenbereich und so kam eins zum anderen. Wir freuen uns, dass wir den Studierenden mit der Spende eine Freude machen können.“ Das neue Mobiliar kam auch gleich bei einem Hoffest für Mitarbeiter und Partner zu Ehren. Die Möbel waren der ideale Rahmen für die Verabschiedung des HdWM-Geschäftsführers, Wolfgang Dittmann, und der Einweihung der Normann-Stassen-Bibliothek.

Um die Hofverschönerung komplett zu machen, stiftete ein weiteres HdWM-Partnerunternehmen, die Lieblang Dienstleistungsgruppe, mehrere Kübelpflanzen, die nun zur wohnlichen Atmosphäre beitragen.

Die HdWM ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule im Herzen Mannheims. Seit 2011 bietet die HdWM von Firmen geförderte Management-Studiengänge mit Bachelor- und Master-Abschluss an. Die Hochschule verfolgt das Ziel, Studierende für die Management-Anforderungen moderner Unternehmen auszubilden und so den Arbeitsmarkt der Zukunft aktiv mitzugestalten.

Die Management-Studiengänge an der HdWM basieren auf einem Studienmodell, dem geförderten Management-Studium, das die Vorteile eines Vollzeitstudiums mit denen eines dualen Studiums kombiniert. In Zusammenarbeit mit namhaften Großunternehmen sowie innovativen kleinen und mittelständischen Unternehmen wurden die Studieninhalte speziell auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Zukunft ausgerichtet. a red/li

