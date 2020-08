Neue Büsche für Vögel

Auf dem Spinelli-Gelände sind seltene Vogelarten heimisch – zumindest derzeit noch. Da Brutmöglichkeiten in Gebüschen in den kommenden Jahren dort wegen der Buga 2023 verloren gehen, hat die Bundesgartenschau-Gesellschaft Ausgleichsflächen an anderen Stellen der Stadt geschaffen. „An vier Standorten wurden Heckenstrukturen errichtet, die ideale Brut- und Ruhestätten für Gebüschbrüter darstellen“, teilte die gGmbH mit.

Samenreiche Pflanzen und Hecken

Singvogelarten wie Gelbspötter, Neuntöter und Bluthänfling haben auf dem Spinelli-Gelände bisher einen Rückzugsort und Brutplätze in Bäumen, Sträuchern und Hecken gefunden.

Im Bürgerpark Nord und Mitte sowie nordöstlich und südlich der Vogelstangseen wurden als Ersatz auf 4,55 Hektar Fläche Heckenstrukturen, gestufte Feldgehölze und Strauchhecken, Gestrüppwälle und Reisighaufen für die gefährdeten Brutvogelarten angelegt. Darüber habe man samenreiche Hochstaudenflure und Sträucher wie Holunder und Pfaffenhütchen gepflanzt. Sie dienen als Nahrungsgrundlage für Vögel und Insekten.

Die Ausgleichsmaßnahmen seien nötig, um mit den Baumaßnahmen auf Spinelli beginnen zu können, teilte die Buga-Gesellschaft mit. Bisher habe man insgesamt rund 500 000 Euro in die Entwicklung neuer Lebensräume für gefährdete Tierarten investiert. red/fab

