Neue Busse fahren mit Hybridmotor

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat am Dienstag die ersten vier von sieben neuen Citaro-Hybrid-Bussen im Mannheimer Benzwerk übernommen. Dies teilte die Daimler AG mit. Vertriebsleiter Rüdiger Kappel übergab den symbolischen Schlüssel der neuen Busse an Markus Wolf von der RNV. Die Anschaffung der umweltfreundlichen Citaros, so heißt es in einer Mitteilung, sei eine der Sofortmaßnahmen der Verkehrsbetriebe für die Verbesserung der Luftqualität in der Metropolregion.

Weniger Schadstoffe

Ein zwischen Motor und Automatikgetriebe platzierter Elektromotor nutze die während der Fahrt und beim Bremsen gewonnene Energie für die Unterstützung des Dieselantriebs mit zusätzlichem Drehmoment. So müsse der Verbrennungsmotor in den Beschleunigungsphasen oder beim Anfahren dank der elektrischen Unterstützung merklich weniger Leistung aufbringen.

Dies spare nach Mercedes-Angaben Kraftstoff und Emissionen. Zu den neuen Stadtbussen, die in Mannheim und Ludwigshafen eingesetzt werden sollen, gehört auch ein digitales Managementsystem, das permanent die Fahrzeugdaten überwacht und analysiert. Wartung und Service würden dadurch verbessert, so die Daimler AG. lang