Neue Chance für junge Musiker

Es ist „ein steiniger und schwerer Weg“, seufzt Jazztrompeter Thomas Siffling, wenn er an die ersten Karriereschritte junger Jazzmusiker denkt. Doch nun hat er einen weiteren wichtigen Wegbegleiter gefunden: Die Sparkasse Rhein Neckar Nord unterstützt mit einer Spende von 10 000 Euro das Nachwuchs-Förderprogramm seines Jazzclubs Ella & Louis im Rosengartenkeller.

„Dadurch werden einige junge Musiker eine Chance erhalten“, freut sich Siffling darüber. „Junge Musiker bereichern unsere Kulturlandschaft, begründet Helmut Augustin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, die Unterstützung.

Barabende und Themenkonzerte

Für die Sparkasse sei es wichtig, „die Kultur in der Breite zu fördern“, so Augustin. Gerade in Musikgenres wie dem Jazz, der nicht die höchste Popularität genieße, gehe es oft gar nicht ohne Unterstützung. Durch die Förderung wolle man „einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung unserer kulturellen Vielfalt leisten“, sei doch gerade Mannheim mit mehreren auf Musik spezialisierten Hochschulen prädestiniert dafür. Doch zunächst sei es für den Nachwuchs, so Siffling, „prinzipiell eher schwer“, Auftritte vor Publikum zu bekommen.

Schon allein die Größe des Clubs und die dadurch nötigen Zuschauer, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu erzeugen, stelle für meist noch nicht so bekannte Musiker eine große Hürde dar. Um aber gerade in unserer Region, wo es dank Musikhochschule und Popakademie viele tolle junge Nachwuchsmusiker gebe, deren Auftritte zu fördern, biete ihnen Ella & Louis mit seinem Nachwuchsprogramm eine Plattform.

Das beginnt bei den samstäglichen Bar-Abenden, die ohne Eintritt für jedermann zugänglich sind. Hier spielt entweder ein junges Trio oder ein Pianist. „Das Schöne an diesen Abenden ist, dass das Publikum die Musiker wahrnimmt und wertschätzt – trotz des begleitenden Charakters der Musik“, schildert Siffling die Erfahrungen. So hätten die jungen Künstler die Chance, sich einem breiten Publikum in professionellem Umfeld zu präsentieren.

Das zweite Standbein der Förderung bildeten Abende, „an denen wir jungen Künstlern musikalische Themen vorschlagen, mit denen sie sich in Form eines Konzertes vorstellen dürfen“, erklärt Siffling. „Dies hat den Vorteil, dass das Publikum den jungen Künstler über ein Thema kennenlernt, das ihn persönlich interessiert – zum Beispiel Musical-Melodien oder Tribute-Konzerte“, erläutert der Musiker: „Das ermöglicht uns, einen Künstler langsam und langfristig aufzubauen.“

Allerdings wäre all dies ohne Förderer nicht möglich, betont der Ella & Louis-Chef. Aufgrund der Kapazität von maximal 160 Plätzen sei es „ohnehin schwer, wirtschaftlich zu arbeiten“. Daher sei er für alle speziellen Formate auf Unterstützung angewiesen – wie jetzt von der Sparkasse Rhein Neckar Nord Siffling, denn die Themen-Konzerte seien „noch keine Selbstläufer“.

Doch Siffling ist überzeugt, dass es durch kontinuierliche Kundenbindung und Publikumsentwicklung „irgendwann möglich sein wird, junge Musiker auch vor vollem Haus zu präsentieren“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020