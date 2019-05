Neue Chance für Nachwuchsbands

Viele junge Talente sind gefunden, zwei weitere Bands können sich noch unter bewerbung@probono-kuk.de für die Teilnahme anmelden: Der von Thomas Mück gegründete Verein „Pro Bono – für Kunst und Kind“ wird auch in diesem Jahr jungen Bands die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und dafür ein professionelles Bandcoaching der Musikschule TonARTe zu erhalten. Am Samstag, 18. Mai, ab 16 Uhr werden alle Bands bei einem öffentlichen Auftritt auf dem Münzplatz bei Q 6/Q 7 das Erlernte vor großem Publikum auf der Bühne präsentieren und sich einer musikalisch fachkundigen Jury stellen. Die Teilnehmer und Siegerbands erhalten Preise: Singer-Songwriter-Kurse, Musikunterricht, Instrumentengutscheine und als Hauptpreis die Produktion eines eigenen Songs. Hauptsponsor SRH lädt den Gewinner zudem nach Berlin an die Hochschule der populären Künste zu Stimmtraining und Stimmbildung ein. pwr

