Neue Corona-Landesverordnung - das ist in Mannheim ab Montag zu

Mannheim.Die baden-württembergische Landesregierung hat am Sonntag eine verschärfte Corona-Verordnung veröffentlicht. Sie tritt am Montag in Kraft. Kultur, Sport oder Freizeit - Welche Einrichtungen davon in Mannheim betroffen sind.

Luisenpark und Herzogenriedpark müssen schließen

Herbstspaziergänge sind in den beliebten Parks nicht mehr gestattet. Sowohl Luisenpark als auch Herzogenriedpark bleiben den November über zu. Die Versorgung von Tieren und Pflanzen ist laut Stadtverwaltung gesichert, Gärtner und Tierpfleger arbeiten unter entsprechenden Sicherheitsauflagen und in wechselnden Teams.

Sport in der Quadratestadt

Hier darf nicht mehr trainiert werden: Ab Montag, den 02. November, werden alle Einrichtungen des Fachbereichs Sport und Freizeit geschlossen. dazu zählen Hallenbäder, Eissportzentrum Herzogenried, SAP Nebenhallen, Sporthallen und Sportfreianlagen. Sie sind für die Öffentlichkeit und den Vereinssport nicht mehr zugänglich.

Das Nationaltheater Mannheim stellt den Spielbetrieb ein

Auch Kulturinstitutionen müssen aufgrund der steigenden Infektionszahlen erneut vorübergehend ihre Pforten schließen. Das Nationaltheater Mannheim stellt damit ab Montag bis voraussichtlich 30. November 2020 den Spielbetrieb ein.

Bereits erworbene Tickets für die abgesagten Veranstaltungen werden vom Nationaltheater automatisch storniert und gegen Wert-Gutscheine getauscht, die in den kommenden Tagen postalisch oder via E-Mail an die entsprechenden Kund*innen versandt werden. Das Nationaltheater Mannheim bittet um etwas Geduld, da die Rückabwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Kunsthalle und REM

Alle Ausstellungen der Mannheimer Kunsthalle, so auch die Sonderausstellung "Anselm Kiefer", deren Eröffnung im November angedacht war, müssen schließen. Geplante Veranstaltungen finden nicht statt.

Unter KuMa.art und den Museumseigenen Social Media Kanälen will die Kunsthalle nach eigener Auskunft ein umfangreiches digitales Angebot zusammenstellen.

Auch die Ausstellungshäuser der Reiss-Engelhorn-Museen können nicht besichtigt werden.

Laut Stadtverwaltung sind von der Schließung alle aktuellen Sonderausstellungen sowie die ständigen Sammlungen im Museum Zeughaus und im Museum Weltkulturen betroffen. Das gesamte Veranstaltungsprogramm wie beispielsweise Führungen, Vorträge, Konzerte, Kulturabende sowie das Kinderprogramm findet im November nicht statt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 01.11.2020