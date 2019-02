Neue Erkenntnisse durch Obduktion: Straftat scheidet wohl aus

Mannheim.Der am Montagvormittag im Bereich der Jungbuschbrücke tot aufgefundene Mann ist offenbar nicht zum Opfer eines Kapitalverbrechens geworden. Das teilte die Polizei gestern mit.

Die Leiche eines 28 Jahre alten Bulgaren war am Montag gegen zehn Uhr von einem Schiffskapitän an der Böschung des Neckarufers im Bereich der Dammstraße entdeckt worden. Nachdem dieser die Polizei alarmierte, nahm das Dezernat Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim die Ermittlungen auf. Die Beamten prüften die Hinweise des Kapitäns und der Anwohner vor Ort. Auch Taucher waren im Einsatz. Zunächst konnte weder ein Selbstmord noch eine Straftat ausgeschlossen werden.

In der Pressemitteilung heißt es nun, der 28-Jährige habe sich vermutlich selbst am Arm so schwer verletzt, dass er daran verblutete. Zu diesem Ergebnis kam die Obduktion, die noch am Montagnachmittag beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg durchgeführt wurde.

Laut Polizei wurde neben der Leiche auch ein Messer gefunden, von dem die Verletzung allem Anschein nach stammt. Hinweise, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten könnten, lägen laut Polizei nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019