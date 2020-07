Neue Fahrbahn für Obere Riedstraße

Die Stadt erneuert in den kommenden zwei Wochen die Fahrbahndecke der Oberen Riedstraße in Käfertal. Wie die Verwaltung mitteilte, wird auf dem Abschnitt zwischen Auf dem Sand und Reichenbachstraße gebaut. Dazu wird die Obere Riedstraße jeweils halbseitig gesperrt. Eine Umleitung sei ausgeschildert und erfolge über die Sibylla-Merian-Straße und den Speckweg, so die Stadt. Anwohner müssten in verschiedenen Teilabschnitten kurzzeitig mit Einschränkungen rechnen. Grundstücke sowie die Tankstelle seien jedoch jederzeit erreichbar. Fußgänger und Radfahrer könnten weiter aus beiden Richtungen in die Obere Riedstraße.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020