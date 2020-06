Aufbruch in neue Freiheiten: Die Heilung nicht vergessen.

Wir warten ungeduldig auf den Satz: „Die Coronakrise ist vorüber.“ Dieser wäre dann zu Recht gesagt, wenn ein Impfstoff gefunden würde und ein wirksames Medikament vorhanden wäre, die dem Coronavirus seine üble Kraft und seinen Schrecken entziehen. Wann dies geschehen wird, wissen wir nicht. Wir hoffen, dass es bald sein wird.

Wir hören jedoch immer wieder, trotz aller Lockerungen der strengen Hygienemaßnahmen: Das Virus ist noch da. Vorsicht ist geboten. Zurecht. Denn es steckt ein starker Drang in uns, wieder zur Normalität zurückzukehren und so weiterzumachen, wie wir es gewohnt sind. Wir sind es satt, uns einzuschränken. Und die Frage ist: Wie steigen wir richtig ein in die neue Freiheit?

Verwundungen ernst nehmen

Der Lockdown und das Virus, beide haben starke Verwundungen an Leib und Seele hinterlassen. Verlust von Arbeit und Einkommen, Einkommenseinbußen, Beziehungen haben gelitten, mancher Schuldvorwurf bleibt zurück, weil Kranke und Sterbende nicht gut versorgt werden konnten. Kinder und junge Menschen wurden beim Lernen gestört, Berufs- und Bildungschancen wurden beschnitten, bei manchem Wiedergenesenen hat die Krankheit Spuren hinterlassen.

Diese Spuren dürfen wir als Christen nicht übersehen. Bei allem ungeduldigen Warten auf die geliebten Gewohnheiten ist es wichtig, die Verwundungen zu sehen, die diese Krise bereits verursacht hat. Und diese brauchen Heilung. An Leib und Seele, materiell und spirituell. Das Pfingstfest, das wir am letzten Sonntag gefeiert haben, läutet dieses Jahr sozusagen die Lockerungsphase in der bisherigen Coronakrise ein. Wie inspiriert und stärkt uns Gottes Geist, damit wir die sich neu anbietende Freiheit gut nützen und Heilungsprozesse voranzubringen?

Heilen ist Arbeit

Gottes Geist ist uns zugesprochen, das glauben wir – er weckt neues Leben. Ein Betroffener, der die Krankheit durchstanden und durchlitten hat, hat mich mitgenommen auf seinen Heilungsweg zu einer neuen Sichtweise auf sein Leben: „Ich habe keine Nachrichten mehr gesehen und gehört, ich habe mich um mich selbst gekümmert. Ich habe die Natur und mein Leben angeschaut, was mir im Leben geschenkt wurde: Meine Begabungen, meine Partnerin, das, was ich bisher vermitteln und weitergeben durfte.“ Er hat für sich selbst in der Quarantäne gemerkt, dass er aus dem gängigen und gesellschaftlichen und medialen Getriebe aussteigen musste, um selbst Heilen zu können. Und er hat sich auf den Weg der Dankbarkeit gemacht für das, was ihm geschenkt ist.

Für mich als gläubiger Mensch wurde mein Gesprächspartner zum Wegweiser. Er hat mich verstehen lassen, worum es beim Handeln aus Gottes Geist geht. Wir dürfen und müssen als Christen zwar in dieser Welt leben und dürfen und müssen sie ernst nehmen. Die Dynamiken, die in dieser Welt selbstverständlich funktionieren, sagen uns aber nicht, wie wir Heilung finden. Dazu braucht es unser Zutun, unsere Suche nach der Kraft des Geistes, unsere Entscheidungen und unseren Willen, Heilen zu wollen und anderen Heilung zu ermöglichen. Der Wunsch nach Rückkehr in die alte Gewohnheit wird uns nicht auf den Weg der Heilung führen. Der Wunsch, gründlich und mit neuer Kraft zu leben, aber wohl.

Theo Hipp, Pfarrer,

St. Sebastian am Marktplatz

(Mannheim)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020