„Neue Ganztagsplätze sind derzeit viel wichtiger als niedrige Gebühren“

Also befriedigend. Was muss passieren, damit es besser wird?

Walter: Es muss für alle Eltern, die Ganztagesplätze brauchen, auch Ganztagesplätze geben. Und diese Plätze müssen auch in den jeweiligen Stadtteilen angeboten werden, in denen die Familien leben.

Es gibt immer wieder die Schwierigkeit, dass in einem Stadtteil Betreuungsplätze fehlen, im Nachbarstadtteil aber welche frei sind. Halten Sie Pendeln für zumutbar?

Walter: Also den Nachbarstadtteil halte ich noch für zumutbar, aber nicht für ideal. Die Familien haben so eine zusätzliche Fahrzeit, und die Kinder können sich nicht mit den anderen Kindern aus ihrem Umfeld anfreunden, mit denen sie später auch in die Schule kommen. Und manche Eltern, die ihre Kinder in weiter entferntere Stadtteile bringen müssen, fühlen sich auch so, als würden sie zuhause nicht mehr dazugehören.

Hilft es Familien, die einen Vollzeitplatz anmelden eigentlich, wenn sie zumindest einen Teilzeitplatz bekommen?

Walter: Einen Platz zu haben ist natürlich besser als gar keinen Platz zu haben. Wer einen Ganztagsplatz für sein Kind braucht und nur einen Halbtagsplatz bekommt, für den bedeutet das in der Regel aber, dass ein Elternteil, meistens die Frau, nicht mehr so weiterarbeiten kann. Uns im Stadtelternbeirat sind Fälle bekannt, wo Frauen ihre Jobs verloren haben, weil der Arbeitgeber sich nicht auf eine Teilzeitstelle einlassen wollte, die Frau aber einfach keine Ganztagsbetreuung für ihr Kind gefunden hat. Wenn die Familie auf das Gehalt angewiesen ist, dann ist das ein echtes Problem.

Glauben Sie, dass diese Problemlage bei den Verantwortlichen angekommen ist?

Walter: Ja, das glaube ich schon, wir fühlen uns ernstgenommen.

Die Stadt hat ein 30-Millionen Kita-Ausbauprogramm verabschiedet. Reicht das?

Walter: Es ist sehr schwer einzuschätzen, was man mit diesem Geld eigentlich genau machen kann. Es muss richtig eingesetzt werden, das heißt, es muss mehr Plätze geben und aus Halbtags- müssen Ganztagsplätze werden – und zwar in den Stadtteilen, in denen sie gebraucht werden.

So ein Stadtteil ist der Lindenhof, hier fehlen Plätze, die Stadt hat lange nach einem Grundstück für eine neue Einrichtung gesucht. Was ist hier schiefgegangen?

Walter: Wir haben uns sehr darüber gewundert, dass wir einerseits die Aussage der Stadtverwaltung bekommen, dass im Glücksteinquartier vergessen wurde, eine Einrichtung einzuplanen. Und nach dieser Aussage erfahren wir aus der Zeitung, dass sich eine Jury gerade in einem Architekten- und Investoren-Wettbewerb für ein Grundstück im Glücksteinquartier gegen einen Vorschlag, der eine Kita beinhaltete, entschieden hat. Und das, obwohl auch städtische Vertreter in der Jury sitzen. Das passt doch nicht zu der Aussage der Stadtvertreter!

Wie hat der Stadtelternbeirat reagiert?

Walter: Ich kann Ihnen sagen, was in unsere WhatsApp-Gruppe los war. Da wurden viele Stimmen laut, dass „wir kleinen Leute“ nicht wichtig seien, dass hier nur an luxuriöse Wohnungen gedacht werde, aber nicht an die normale Bevölkerung, die eben Kindergartenplätze braucht, um ihre Mieten zu bezahlen.

Mannheim wächst derzeit – und man hat den Eindruck, als würde die Stadt bei der Kitaversorgung immer etwas hinterherrennen. Was kann man tun?

Walter: Das ist genau auch unser Eindruck. Wir freuen uns aber, dass die Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb zugesichert hat, dass sie künftig bei neuen Wohngebieten darauf bestehen wird, dass neue Kitas geschaffen werden. Jetzt fehlt noch eine festgeschriebene Regelung, auf wie viele Wohneinheiten wie viele Plätze geschaffen werden müssen.

Neben der Debatte um fehlende Betreuungsplätze ging es zuletzt auch um die Gebühren. Der Gemeinderat hat eine deutliche Senkung beschlossen, der Stadtelternbeirat hat das kritisiert – warum?

Walter: Wir erkennen an, dass das gut gemeint war und der Gedanke, etwas für die Familien zu tun, ist auch ein schöner Gedanke. Aber neue Ganztagsplätze sind derzeit viel wichtiger als niedrigere Gebühren. Die 105-Euro-Reduzierung hilft doch nur den Eltern, die auch schon einen Platz haben.

Hat denn niemand mit Ihnen geredet?

Walter: Nein, leider nicht. Das vermissen wir grundsätzlich, dass die Politik oder die Verwaltung auf uns als Stadtelternbeirat zugehen und nach unserer Einschätzung fragen.

Sie haben der Stadt die Note drei für das Betreuungsangebot gegeben. Wie lange wird es dauern, bis sie bei einer guten zwei landet?

Walter. Also meine Mutter hat schon vor zehn Jahren um Hortplätze gekämpft. Seitdem ist bestimmt viel passiert, aber die Grundsituation ist für viele Eltern dennoch heute noch die gleiche. Ich wünsche mir aber sehr, dass meine Kinder sich darüber keine Sorgen mehr machen müssen.

