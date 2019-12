Neue Grabungen

„Das archäologische Jahr 2019“ so ist ein Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen am Donnerstag, 12. Dezember, betitelt. Von mittelalterlichen Siedlungsresten in Seckenheim über Fundamente und viele Alltagsspuren bis zur Zahnbürste aus der Barockzeit etwa beim Bau des neuen Museumsgebäudes in C 4 oder Strukturen aus dem 17. Jahrhundert in H 4 bis zu einer in der Mallau entdeckten Ziegelei aus dem 19. Jahrhundert – gerade in den zurückliegenden zwölf Monaten wurden in und um Mannheim faszinierende Zeugen der Vergangenheit durch Archäologen und ihre ehrenamtlichen Helfer freigelegt.

Welche teils spektakulären Funde dabei zum Vorschein kamen und was sie den Experten über die Geschichte unserer Region verraten, berichtet Klaus Wirth, Leiter der Archäologischen Denkmalpflege der Reiss-Engelhorn-Museen. Der Vortrag findet um 18 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen im Quadrat D 5 statt. Der Eintritt kostet drei Euro. pwr

