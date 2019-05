Neue Grundschule auf Spinelli

Das Spinelli-Gelände zwischen Käfertal und Feudenheim. © Mager

Der Bildungsausschuss hat nach heftigen Diskussionen am Donnerstag grünes Licht für eine verbindliche Ganztagsgrundschule auf der Konversionsfläche Spinelli gegeben. Das große Streitthema: Soll die Ganztagsschule tatsächlich verbindlich sein oder frei wählbar? Vor allem die CDU-Fraktion und die Mannheimer Liste sprachen sich gegen die gebundene Form aus. „Ich möchte die Eltern nicht bevormunden und sie in ihrer persönlichen Entscheidungsfreiheit einschränken“, sagte Claudius Kranz (CDU). Gegen das Recht auf das Angebot einer Ganztagsschule sei er nicht, nur gegen eine Pflicht. Kranz stellte den Antrag, diesen Punkt getrennt abstimmen zu lassen. Der Ausschuss entschied sich jedoch dagegen und beschloss letztlich den Antrag in seiner ursprünglichen Form.

Der Grund, warum der Gemeinderat und nicht die Schulgemeinschaft über die Schulform abstimmt: Noch gibt es auf Spinelli keine Schulgemeinschaft. Um beim Land jedoch den Antrag für den Bau und auch dementsprechende Fördermittel zu stellen, ist eine gesetzte Schulform Pflicht. Laut Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb hängen die Baupläne von der Schulform ab. Und mit dem verpflichtenden Ganztageskonzept könne sich die spätere Schulgemeinschaft trotzdem noch für die freie Variante entscheiden. Umgekehrt wäre dies jedoch nicht möglich. Weiter beschlossen wurde, dass die Schule auf Spinelli eigenständig und nach derzeitigen Entwicklungsprognosen zweizügig sein wird.

Auch der Ausbau der Schulsozialarbeit ist im Bildungsausschuss beschlossen worden. Nach dessen Empfehlung soll es im Schuljahr 2019/2020 in Mannheimer Schulen insgesamt 3,5 Vollzeitstellen mehr geben. Profitieren werden davon die Franklin Grundschule, Eugen-Neter-, Rheinau-, Käfertal-, Hans-Christian-Andersen-, Astrid Lindgren- und die Neckarschule.

Wie die künftige Vergabekonzeption aussehen wird – also wie viele Stellen jährlich aufgestockt werden – soll im Herbst in den Etatberatungen entschieden werden. Die aktuelle Beschlusslage sieht bis einschließlich 2021 einen Ausbau im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen vor. Denkbar wäre aber auch – wie in diesem Jahr – 3,5 oder sogar sechs Stellen pro Jahr mehr einzurichten. Über die Beschlüsse entscheidet am Dienstag, 28. Mai, der Gemeinderat. jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019