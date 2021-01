Neue Heimat für Fledermäuse

Mannheim.Es sieht komisch aus, dieses hölzerne Gebilde von beeindruckenden Ausmaßen: 7,21 Meter lang liegt es derzeit da – und so hoch wird es später sein, wenn es aufgestellt ist. Zwei Exemplare dieser Holzkonstruktionen werden im neuen Jahr als Fledermaustürme in der Feudenheimer Au platziert. Es sind „die ersten ihrer Art“, hebt Tanja Binder, Sprecherin der Bundesgartenschau-Gesellschaft, hervor. Die Buga hat die Türme in Auftrag gegeben.

„Hier ist wirklich alles schräg. Dieser Turm ist höchst kompliziert im Aufbau“, erklärt Ulrich Bechtold. Er leitet zusammen mit seinem Bruder Michael die 1903 gegründete, im Hafen ansässige gleichnamige Mannheimer Schreinerei. Sie ist bekannt für das Drais-Denkmal auf der Rheinau, die Steffi-Graf-Park-Stele in Brühl, die Sanierung des Grünen Gartenpavillon im Schwetzinger Schloss oder das riesige Relief des großen Landeswappens aus massiver Eiche im Sitzungssaal des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg im früheren Gebäude der Oberrheinischen Kohlen-Union.

Alles ist schräg

Den Fledermausturm haben die Schreiner aber nicht selbst konzipiert – der Entwurf stammt von Studenten der Technischen Universität Braunschweig am Institut für Landschaftsarchitektur. „Bat Habitecture“ lautet der Fachausdruck – ein Kunstwort aus den Begriffen für Fledermaus, Habitat (also Lebensraum) und Architektur. Dabei wollen die Studenten des interdisziplinären Projekts, bei dem angehende Architekten mit Naturwissenschaftlern zusammenarbeiten, an einen ausgehöhlten Baumstamm anknüpfen. Die Konstruktion biete Schutz vor Fressfeinden, heißt es. Außen besteht der Turm aus Lärchenholz, das auch unbehandelt ausreichend robust sei, um den Umwelteinflüssen lange standzuhalten.

Im Inneren sind rund 30 ganz unterschiedlich geformte Bretter derart aufgefächert eingebaut, dass zwei getrennte Spaltenquartiere entstehen, die verschiedenen Fledermausarten Heimstatt sein können. Dazu kommen mehrere Schächte und Hohlräume. Nach oben hin fächerartig zusammenlaufende Lamellen sollen Zwerg- und Bartfledermäusen, die besonders Bauch- und Rückenkontakt schätzten, wenn sie nebeneinander hängen, ermöglichen. Damit die Fledermäuse sich gut festkrallen können, sind innen Holzplatten mit einer rauen, groben Oberfläche verbaut. „Es gibt nur einen rechten Winkel, und der ist unten an der Standfläche,“ erläutert Bechtold die Konstruktion.

Auffällige Landmarke

Nach zwei Wochen Vorbereitung in seinem Betrieb hat der Schreinermeister mit seinen Mitarbeitern Fricke und Oliver Umlauff in der U-Halle auf dem Spinelli-Areal den ersten der zwei Türme aus zuvor zugeschnittenen Brettern und Latten mit mehreren hundert Schrauben zusammengebaut. Dabei packten fünf Mitarbeiter der Mannheimer Filiale der CSD Ingenieure an. Zum 50-jährigen Bestehen der auf Umweltprojekte spezialisierten, europaweit tätigen Gruppe von Ingenieurbüros „durfte jeder Standort ein Projekt unterstützen, das Biodiversität fördert“, erzählt Uta Ehrhardt von CSD Ingenieure. Zwei Tage lang bohrten und schraubten die CSD-Leute und halfen bei der Montage der Verkleidung der Außenhülle eines Turmes.

Aufgestellt werden zwei dieser Türme in der Feudenheimer Au als Ausgleichsmaßnahme für den Radschnellweg sowie das Augewässer, einen 16 000 Quadratmeter großen See, der an den früher hier verkaufenden Neckararm erinnern soll. Damit entstehe „ein Top-Quartier“ für Fledermäuse, so Franziska Leyer, zuständige Projektleiterin der Bundesgartenschau. Man wolle damit aber nicht nur etwas gegen den Artenrückgang tun, sondern zugleich eine „markante Landmarke an exponierter Lage“ setzen und so den Menschen den Artenschutz „ins Gedächtnis rufen“, so Leyer über das auch aus Mitteln des mit 1,35 Millionen Euro dotierten Modellprojekts des Bundes zur Klimaanpassung in urbanen Räumen mitfinanzierte Vorhaben.

„Die Art der Türme ist ganz neu, aber es ist einen Versuch wert“, kommentiert der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Stadt, Gerhard Rietschel, die Pläne der Gartenschau-Gesellschaft. Kartierungen hätten bewiesen, dass in der Au zahlreiche Fledermausarten leben. So könne man mit einem „Bat Detektor“ deren Laute aufzeichnen und verschiedene Arten entschlüsseln. „Von den 24 heimischen Arten hat man in der Au einige gefunden“, so Rietschel. Sieben Arten, vom Groen Abendsegler bis zur Wasserfledermaus und Zwergfledermaus, weist die Biotopkartierung aus.

Durch den Ausbau von Dachböden und stärkere Dämmung von Häusern fänden die Tiere indes immer weniger Spalten und Ritzen in Gebäuden, die ihnen als Unterschlupf dienen können. „Daher ist es sinnvoll, dass man neue Dinge ausprobiert, mit denen man ihnen Lebensraum schafft“, meint Rietschel.

