Neue Hoffnung nach Kleingarten-Brand auf Friesenheimer Insel

„Ich habe heute Rasen gemäht“, verkündet Kleingärtnerin Petra, die ihren Nachnamen nicht in den Medien lesen will, stolz. Es ist für sie ein kleines Stück zurückgewonnener Normalität: Am 7. Juli zerstörte ein Feuer ihres und fünf weitere Gartenhäuser auf der Friesenheimer Insel. Von den Hütten stehen teilweise nur noch Mauerreste. Petras Haus ist zur Hälfte abgebrannt, die Ruine

...