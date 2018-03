Anzeige

Nüchternheit zieht ein

Welcher Verführung auch immer Sie widerstehen in der Fastenzeit, und wie auch immer es ausgegangen sein mag – diese neue Erkenntnis über sich nimmt jeder Einzelne mit: etwas, das für uns bisher selbstverständlich dazu gehörte, um sich wohlzufühlen, oder das vermeintlich notwendig war, um mit den anderen Schritt zu halten, wird einer kritischen Prüfung unterzogen. Mit nüchternem Blick erhält das lieb Gewonnene einen anderen Stellenwert. Manchmal behält es auch den alten Stellenwert mit einem anderen Vorzeichen: Ich könnte auch anders, wenn ich wollte!

Die Sehnsucht keimt

Mit dem Versuch, öfter „Nein“ zu sagen und mehr Unabhängigkeit zu gewinnen, damit fängt das Fasten jedoch erst an. Denn was nur soll an die Stelle der neu gewonnen Zeit treten? Da keimt meist die Sehnsucht wie Knospen an einem kahlen Baum. Für den einen oder die andere ist das Weglassen nicht nur eine entbehrungsreiche Zeit, sondern auch eine schmerzhafte Veränderung.

Damit meine ich nicht den Verzicht auf die Verlockungen der geliebten Schokolade. Sondern das Innere, das offen gelegt wird. Manchmal stellen sich mit der neuen Nüchternheit nämlich auch Fragen ein, die einen bewegen. Die Sehnsucht, sich zu überdenken und das Wesentliche zu finden, ist keine leichte Übung. Das kostet Mut und Beharrlichkeit.

Hoffnung in Jesus Christus

Die Übung wird mit neuer Klarheit belohnt. Wer jedoch den Mut findet, nicht nur äußerlich zu „detoxen“, sondern sich verführen lässt, auch anzusehen, was einen innerlich ausmacht, der wird belohnt werden. Ich glaube, wer die Hoffnung in Jesus Christus hat, der findet bei diesem Nachdenken nicht nur sich selbst. Und fällt nicht nur auf die eigenen Erkenntnisse zurück. Sondern es kann genau dort zu dieser Zeit eine neue Klarheit einziehen. Eine Klarheit, die genauso so frisch ist, wie der Himmel, den die Wolken im Frühling freigeben.

