Neue Kurse in Französisch

Anzeige

Von Montag, 3., bis Freitag, 7. September, also in der letzten Woche der Sommerferien, finden im Institut Français (IF) in C 4, 11 Französisch-Fitmachkurse für Schüler statt: Von 9 bis 12 Uhr werden dabei Schüler im zweiten und dritten Lernjahr und von 13 bis 16 Uhr Schüler im vierten und fünften Lehrjahr unterrichtet. Der Preis für einen Kurs beträgt 144 Euro. Anmeldung unter sprachkurse@if-mannheim.eu oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/2 93 28 46.

Diese Ferien-Fitmachkurse vertiefen und erweitern laut Ankündigung die französische Sprachkompetenz. Dank abwechslungsreicher Aktivitäten, die Spaß machen, wiederholen und üben die Schüler demnach systematisch die grammatikalischen Strukturen und trainieren intensiv Lese-, Schreib- und Sprachfertigkeiten. Mit Rollenspielen, Dialogen, aktuellen Texten und Musik soll Französisch als Kommunikationsmittel authentisch und lebendig vermittelt werden.