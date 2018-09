Neue Kurse und Kultur

Kurse für Kindergartenkinder, für Schüler, Erwachsene, dazu ein ansprechendes Kulturprogramm: Das Institut Français (IF) startet am Montag in die Herbstsaison.

„Wir führen zuerst einen Einstufungstest vor Ort oder online durch“, erklärt Virginie Jouhaud-Neutard. So könne sichergestellt werden, dass Teilnehmer ihr Niveau kennen und den richtigen Kurs belegen können. Sie ist Geschäftsführerin des IF.

„Manche kommen, weil sie offener sprechen wollen – dafür sind unsere Kommunikationskurse da“, sagt Verwaltungsleiterin Maria Schmitt. Manche Teilnehmer seien sich bei der Aussprache unsicher, auch dafür gebe es Kurse. Dazu werden Trainings zum Thema „Geschäfte auf Fanzösisch abschließen“ angeboten. Daneben gebe es klassische lehrbuchbasierte Kurse für Erwachsene. „Wir arbeiten mit Muttersprachlern“, sagt Schmitt über die Leitung der Kurse. Sehr gefragt sei alles, was im mittleren Niveau ist. Generell lege das Institut Wert auf kleine Gruppen, so dass in einem Kurs nie mehr als zwölf Teilnehmer seien, so Jouhaud-Neutard.

Das Institut biete auch Kurse ab dem Kindergartenalter und natürlich für Schüler an. „Die Idee dabei ist, dass die Kinder den Druck nicht haben, wenn sie in die Schule kommen“, erläutert Schmitt, die den Zugang zur französischen Sprache über die Schule gefunden hat. „Bis heute habe ich Kontakt zu meinem französischen Brieffreund“, berichtet sie freudig. „Wir erweitern unser Programm ständig und gehen dabei auf Ideen der Schüler ein“, beschreibt Schmitt das Kurskonzept.

Zu Ehren Jacques Brels

Schon viele Schülerworkshops zur Deutsch-Französischen Beziehung und zu Themen wie Paris und Architektur hätten stattgefunden, erzählt die aus Bordeaux stammende Jouhaud-Neutard. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren hätten im Juni am Projekt „Die Stadt von Morgen“ teilgenommen und dabei ihrer Fantasie freien Lauf gelassen.

Neben den klassischen Sprachkursen gibt es auch ein Kulturprogramm: Zum 40. Todestag des belgischen Sängers Jacques Brel veranstaltet das Institut am 25. September, um 19.30 Uhr im Museum Zeughaus in C5 ein Konzert.

Am 12. Oktober ist eine Autorenbegegnung mit der deutsch-französischen Autorin Géraldine Schwarz geplant. Der Ort wird noch bekannt gegeben. „Sie setzt sich mit ihrer Familiengeschichte auseinander“, kündigt Schmitt an – denn die Familiengeschichte von Schwarz hänge mit dem Nationalsozialismus in Mannheim zusammen. mgi

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018