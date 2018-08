Neue Leitungen

Neue Wasser- und Fernwärmeleitungen verlegt die MVV in den kommenden Wochen in Neuostheim. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt. Betroffen sind demnach die Holbein-, Böcklin- und Lucas-Cranach-Straße bis zum Böcklinplatz auf einer Länge von rund 400 Metern. Dort werden die Wasserleitungen ausgetauscht, die MVV nutzt das, um die Fernwärmeversorgung auszubauen. Die Arbeiten werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich bis zum Frühjahr 2019 abgeschlossen.

Dazu werde jeweils auf einer Straßenseite ein Graben ausgehoben, die Wasserleitung ersetzt und parallel die Fernwärmeleitung verlegt. Anschließend werde die Oberfläche wieder hergestellt, so die MVV. Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken seien jederzeit zugänglich. Allerdings müssten in den jeweiligen Bauabschnitten teilweise die Parkplätze entfallen. Wenn MVV-Mitarbeiter Absprachen mit Anwohnern treffen wollten, so weisen sie sich nach Angaben des Unternehmens vor Ort unaufgefordert aus. red

