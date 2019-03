Neue Lieferzonen werden markiert

Für den geplanten Verkehrsversuch in der Innenstadt lässt die Stadt bis Ende des Monats in der Kunststraße und Fressgasse Schilder aufstellen und Markierungen auftragen. Wie berichtet, soll am 13. April eine zweimonatige Testphase beginnen, in der die Planken für Fahrzeuge von 11 bis 22 Uhr gesperrt werden. Für die Feuerwehr und Rettungsdienste gilt die Sperrung nicht. Der Lieferverkehr erhält weiterhin Einfahrt bis 11 Uhr, anschließend werden Ladevorgänge über die sechs dafür eingerichteten Lieferzonen in der Fressgasse und Kunststraße abgewickelt. Sie werden als Sperrfläche markiert und mit Schildern für absolutes Halteverbot gekennzeichnet. cs

