Neue Messstationen - Mannheim will Diesel-Fahrverbot vermeiden

Die Stickoxid-Belastung in Mannheim soll mit zusätzlichen Messgeräten überprüft werden. In der Innenstadt ist die Belastung leicht rückläufig. Darauf weist Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) hin. Die Werte an der Messstation Mannheim-Friedrichsring (Höhe U 2) gehen seit Jahren langsam, aber stetig zurück und liegen 2017 bei einem Jahresmittelwert von 45 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – und damit über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm. Eine Halbjahresauswertung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zeigt, dass der Wert in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 44 Mikrogramm gesunken ist. Anlass zur Hoffnung für Specht, dass Fahrverbote für ältere Dieselautos in Mannheim vermieden werden können.

Mit zwei zusätzlichen Luftmessstationen will die Landesanstalt die Stickoxid-Belastung ab 1. Januar 2019 nun im enger bebauten Umfeld überprüfen. Zwei Standorte an der Hauptstraße in Feudenheim und an der Neckarauer Straße sollen ausgewählt werden. Die auf drei Monate angesetzten Luftmessungen sind Teil eines Sonderprogramms, bei dem landesweit 40 zusätzliche Messgeräte an vielbefahrenen innerörtlichen Straßen aufgestellt werden.

Das Luftmessnetz des Landes umfasst derzeit 36 dauerhafte Messpunkte, davon zwei im ländlichen Bereich, 26 in Wohngebieten und acht in unmittelbarer Verkehrsnähe. 32 weitere Messgeräte werden im jährlichen Wechsel an verschiedenen hochbelasteten Straßenabschnitten in Baden-Württemberg positioniert. In Mannheim gibt es zwei dauerhafte Luftmessstationen am Friedrichsring (Höhe U 2) und im Gewann Steinweg (Nähe Memeler Straße, Schönau). Drei weitere Stationen am Luisenring, an der Reichskanzler-Müller-Straße und am Mutterstadter Platz (Rheinau) wurden bereits 2010, 2011 und 2014 abgeschaltet. Die Messwerte dort lagen dauerhaft weit unter dem Granzwert. Aktuelle Luftmesswerte kann amn auf der Homepage der Landesanstallt abrufen: lubw.baden-wuerttemberg.de

